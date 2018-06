Nederlands elftal traint met fitte selectie van 25 spelers in Turijn

Bondscoach Ronald Koeman traint vanaf 17.00 uur met al zijn 25 internationals in Stadio Filadelfia, de trainingsaccommodatie van Torino.

Zowel Oranje als Italië struikelde over Zweden in de kwalificatiereeks voor het WK, dat over een kleine twee weken in Rusland van start gaat. Het Nederlands elftal werd al in de groepsfase uitgeschakeld. Italië strandde in de play-offs. Daardoor ontbreekt de viervoudig wereldkampioen deze maand voor het eerst sinds 1958 op het mondiale podium.

Na een nipte nederlaag tegen Engeland (0-1), een verrassende zege op Europees kampioen Portugal (3-0) en het gelijkspel van donderdag tegen Slowakije (1-1) weet bondscoach Koeman langzamerhand wel hoe hij verder wil met Oranje.

De speelwijze met vijf verdedigers staat voorlopig vast. Na de ontmoeting met Italië maakt hij de balans op en zal duidelijk worden welke internationals Frankrijk en Duitsland na de zomer gaan bestrijden in de nieuwe Nations League.

Sterkere ploeg

Het lijkt erop dat Oranje met een sterkere ploeg aan de aftrap zal verschijnen dan donderdag in het Slowaakse Trnava.

Aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum keren terug in de basisformatie, net als doelman Jasper Cillessen. Het zou heel goed kunnen dat niet Quincy Promes maar Ryan Babel met Memphis Depay een aanvalskoppel mag vormen.

Italië is na het gemiste WK onder Roberto Mancini een nieuwe weg ingeslagen. De opvolger van de vertrokken bondscoach Giampiero Ventura debuteerde maandag met een zege op Saudi-Arabië (2-1) en verloor vrijdagavond van een indrukwekkend Frankrijk (1-3). Net als zijn collega Koeman grijpt Mancini zijn eerste interlands aan om volop te experimenteren.

Italië-Nederland begint maandagavond om 20.45 uur in het Juventus Stadion.