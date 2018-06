Neuer speelt in oefenduel met Oostenrijk eerste wedstrijd sinds september

Het wordt een cruciaal duel voor de 74-voudig international om bondscoach Joachim Löw te overtuigen van zijn fitheid. Maandag moet de keuzeheer zijn definitieve 23-koppige WK-selectie bekendmaken en Neuer is een van de vier keepers in de voorselectie.

Löw zal Neuer, Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) of Bernd Leno (Bayer Leverkusen) moeten laten afvallen voor het WK in Rusland, waar Duitsland titelverdediger is. Vier jaar geleden hield Neuer in de WK-finale tegen Argenitië (1-0 na verlenging) zijn doel schoon.

Donderdag deed de 32-jarige keeper dertig minuten mee in een trainingswedstrijd tegen Duitsland onder 20, waarin de 'Mannschaft' een 7-1-zege boekte.

Neuer speelde precies 599 dagen zijn laatste officiële interland. Als hij aantoont fit genoeg te zijn, is hij op het WK in principe direct weer de nummer één onder de lat bij de wereldkampioen.

Aanvaller Nils Petersen (SC Freiburg) debuteert tegen Oostenrijk bij de Duitsers.

Mexico

Duitsland is in Rusland ingedeeld in groep F met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. De eerste wedstrijd van de ploeg is op 17 juni in Moskou tegen de Mexicanen. Drie dagen eerder begint het toernooi met de openingswedstrijd tussen Rusland en Saudi-Arabië.

De wedstrijd tussen Oostenrijk en Duitsland wordt gespeeld in de Hypo Arena in Klagenfurt en zou om 18.00 uur beginnen, maar vanwege noodweer is de aftrap uitgesteld tot 19.40 uur.