Son en Lee blikvangers in definitieve WK-selectie Zuid-Korea

De keuze van bondscoach Shin Tae-yong voor Son is min of meer vanzelfsprekend, want de aanvaller van Tottenham Hotspur is vedette van zijn land.

Middenvelder Lee, die in Italië uitkomt voor Hellas Verona, maakte deze week in de oefeninterland tegen Honduras zijn debuut.

In de 23-koppige selectie is ook een plek ingeruimd voor middenvelder Ki Sung-yueng van Swansea City. Het merendeel van de groep speelt voor clubs in Azië.

Zuid-Korea treft in de groepsfase van het WK Zweden, Mexico en titelverdediger Duitsland.

De volledige selectie van Zuid-Korea:

Keepers: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Verdedigers: Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Middenvelders: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Aanvallers: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg).