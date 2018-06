Mancini denkt dat Italië binnen jaar niveau Frankrijk kan halen

"Helaas moeten we toegeven dat Frankrijk op dit moment een maatje te groot voor ons is, maar we zijn op de goede weg", aldus de 53-jarige trainer na de wedstrijd tegenover Italiaanse media.

Het was de tweede wedstrijd voor Italië onder Mancini, die maandag debuteerde met een 2-1 overwinning op Saudi Arabië. Maandag volgt voor Italië een oefenduel met het Nederlands elftal, dat net als de Italianen het WK mist.

"Natuurlijk zie je dat er op dit moment een verschil is tussen Italië en Frankrijk, maar deze wedstrijden zijn goed voor de ervaring. Niemand vindt het leuk om te verliezen, maar we hebben kansen gehad om de 2-2 te maken", zei Mancini.

Samuel Umtiti, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé waren trefzeker namens de Fransen in Nice. Aanvoerder Leonardo Bonucci maakte het enige doelpunt voor Italië.

Debutanten

De vorige maand aangestelde Mancini liet tegen de Fransen Rolando Mandragora (Crotone), Mattia Caldara (Atalanta Bergamo) en Domenico Berdari (Sassuolo) debuteren.

"Het belangrijkste aan deze wedstrijd was dat de debutanten een goede indruk hebben achtergelaten. Als we zo doorgaan, zitten we binnen een jaar op het niveau van Frankrijk, of in ieder geval heel dichtbij", zei de bondscoach.

"Frankrijk is op dit moment superieur. Zij hebben zo veel spelers die ze zouden kunnen selecteren. Wij moeten nu aan het werk en proberen om hun niveau te benaderen."

De Fransen spelen zaterdag 9 juni nog een oefenduel met de Verenigde Staten. Daarna reist de ploeg naar Rusland waar het op 16 juni aan het WK begint met de groepswedstrijd tegen Australië.