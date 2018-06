Sterk Frankrijk boekt eenvoudige oefenzege op Italië

Het is de tweede overwinning deze week voor Frankrijk, dat maandag ook de oefeninterland tegen Ierland (2-0) winnend afsloot. Italië boekte die dag een 2-1 zege op Saudi-Arabië.

De ploeg van bondscoach Roberto Mancini, die zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland, sluit de interlandweek maandag in Turijn af met een oefeninterland tegen het Nederlands elftal.

Frankrijk speelt op zaterdag 9 juni voor eigen publiek tegen de Verenigde Staten zijn laatste oefenduel voor het WK. 'Les Bleus' trappen het mondiale eindtoernooi een week later af met een wedstrijd tegen Australië en spelen in groep C ook nog tegen Peru en Denemarken.

Umtiti

Frankrijk hoopt deze zomer voor het eerst sinds 1998 wereldkampioen te worden en deed tegen Italië al wat vertrouwen op. De ploeg van Deschamps kwam al na acht minuten op voorsprong via Samuel Umtiti, die van dichtbij een rebound verzilverde.

Twintig minuten later stond het al 2-0. Scheidsrechter Anthony Taylor wees naar de stip na een overtreding van Leonardo Bonucci op Kylian Mbappé en Antoine Griezmann maakte geen fout vanaf elf meter.

Italië slaagde er voor rust nog wel in de aansluitingstreffer aan te tekenen. Doelman Hugo Lloris kreeg een harde vrije trap van Mario Balotelli niet goed onder controle, waarna Bonucci in de rebound kon binnenwerken.

Het verkleinen van de marge kreeg in de tweede helft echter geen passend vervolg, want Frankrijk maakte na 63 minuten de 3-1. Ousmane Dembélé verschalkte doelman Salvatore Sirigu met een geplaatst schot in de verre hoek en bezorgde zijn ploeg zo een oefenzege.

Tunesië

In Genève verzuimde WK-ganger Tunesië de vriendschappelijke wedstrijd tegen Turkije te winnen. De Turken kwamen vlak voor tijd nog tot scoren en sleepten zo een gelijkspel uit het vuur: 2-2.

Turkije speelde het laatste halfuur met een man minder, nadat aanvoerder Cenk Tosun met een directe rode kaart uit het veld was gestuurd voor een verhitte ruzie met toeschouwers.

Tunesië is op het WK ingedeeld in een groep met België, Engeland en Panama. De ploeg van bondscoach Nabil Maaloul speelt zijn eerste wedstrijd op 18 juni tegen Engeland.

De vriendschappelijke wedstrijd tussen WK-gangers Colombia en Egypte eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Oud-Ajacied Davinson Sanchez en PSV-verdediger Santiago Arias speelden de hele wedstrijd mee bij de Colombianen.

Egypte moest het nog doen zonder zijn geblesseerde sterspeler Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool is waarschijnlijk wel fit genoeg om vanaf de tweede groepswedstrijd in actie te komen op het WK.