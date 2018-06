Clubicoon Rui Patricio wil weg bij Sporting vanwege aanval hooligans

Patricio houdt de 46-jarige preses verantwoordelijk voor de aanval van hooligans op het trainingscomplex van Sporting, ruim twee weken geleden. Daarbij liepen diverse spelers, onder wie Bas Dost, rake klappen op.

"Ik ben het slachtoffer van fysiek en mentaal geweld geworden. Om mijn persoonlijke en professionele waardigheid te behouden, wil ik dat mijn contract bij Sporting per direct wordt beëindigd", schrijft Patricio in een open brief, die in handen is van Portugese media.

Voorzitter De Carvalho is verbaasd door de uitspraken en beticht de doelman en diens zaakwaarnemer Jorge Mendes van chantage. Volgens De Carvalho wil Patricio graag overstappen naar de Engelse club Wolverhampton Wanderers. Mendes zou echter 7 miljoen euro van de transfersom willen hebben en dat weigert De Carvalho.

460 duels

Als de Portugees daadwerkelijk vertrekt, dan komt er een einde aan een lang huwelijk. Patricio werd al op twaalfjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Sporting en kwam nooit uit voor een andere club.

Patricio maakte in 2006 zijn debuut voor Sporting en speelde sindsdien 460 wedstrijden in de hoofdmacht. De keeper wist nooit kampioen te worden, maar won met zijn club wel twee keer het belangrijkste bekertoernooi.

Ook bij het Portugese elftal is Patricio verzekerd van een basisplek. De 68-voudig international doet volgende maand met zijn land mee aan het WK in Rusland.