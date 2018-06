Hoofdsponsor beëindigt samenwerking met Sparta na degradatie

In het sponsorcontract was een degradatieclausule opgenomen, waardoor Centric de mogelijkheid had om de overeenkomst te beëindigen. Van die clausule maakte het bedrijf vrijdag gebruik.

"We vinden het bijzonder jammer dat Sparta is gedegradeerd. We gingen samen voor een langdurig partnership en hebben hierin geïnvesteerd", zegt Hans Schrijver, commercieel directeur van Centric, op de website van Sparta.

Het bedrijf fungeerde sinds een jaar als hoofdsponsor van Sparta. "Wel hebben we vanaf het begin met elkaar afgesproken dat de Eredivisie een belangrijke voorwaarde is om als hoofdsponsor succesvol invulling te geven aan onze doelstellingen."

Mogelijk blijft Centric wel in een andere rol bij Sparta betrokken.

Vertrouwen

Sparta eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Eredivisie. In de play-offs om promotie en degradatie moest de ploeg van trainer Dick Advocaat het afleggen tegen FC Emmen, dat komend seizoen voor het eerst in de Eredivisie actief is.

Dave van der Meer, manager commerciële zaken van Sparta, betreurt het vertrek van de geldschieter. "Maar ik heb er vertrouwen in dat we op korte termijn een nieuwe partner voor de voorzijde van het shirt vinden. We gaan in gesprek met een aantal kandidaten voor het hoofdsponsorschap", stelt Van der Meer.

"Natuurlijk is dit een uitdaging, maar we weten ook dat Sparta in de Eerste Divisie nog steeds een club met een enorme uitstraling is, die niet alleen veel exposure krijgt van de regionale media, maar ook landelijk een grote aantrekkingskracht heeft."

FC Twente, dat eveneens degradeerde, verlengde vorige maand het contract met hoofdsponsor Pure Energie met vijf jaar. Met onder meer Roda JC en NEC spelen er komend seizoen nog enkele relatief grote clubs in de Eerste Divisie.