Ajax verhuurt spits Cassierra komend seizoen aan FC Groningen

"De komst van Cassierra hebben we voor een belangrijk deel te danken aan onze meer dan uitstekende relatie met Ajax op dit moment", zegt manager technische zaken Ron Jans vrijdag op de website van FC Groningen. "Net als veel andere clubs zien wij veel wedstrijden van Jong Ajax, waar heel veel talent rondloopt."

De 21-jarige aanvaller verhuisde medio 2016 naar Ajax, dat naar verluidt 5,5 miljoen euro betaalde aan het Colombiaanse Deportivo Cali. De spits slaagde er niet in om een basisplaats af te dwingen.

Cassierra speelde in totaal 34 duels in het eerste elftal van Ajax, waarin hij goed was voor vijf treffers. Zijn contract in Amsterdam loopt nog tot medio 2021.

Met achttien treffers in 29 duels had hij afgelopen seizoen wel een groot aandeel in het kampioenschap van Jong Ajax in de Jupiler League.

Ambitieus

"De naam van Cassierra is het afgelopen seizoen meerdere malen bij ons gevallen, maar wij hadden het gevoel dat hij niet haalbaar zou zijn", zegt Jans. "Toen wij van Marc Overmars (directeur spelersbeleid Ajax, red.) te horen kregen dat FC Groningen een goede optie zou kunnen zijn, zijn we met de speler in gesprek gegaan."

"Hij bevestigde de informatie die we al over hem hadden vergaard. Mateo is een jongen die ambitieus is, zich wil ontwikkelen en daarvoor bereid is hard te werken", omschrijft de manager van Groningen zijn tijdelijke aanwinst.

"Hij is een vrij complete spits, die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken. Hij wil zich laten zien in de Eredivisie. Wij bieden hem dat podium."

Korte termijn

FC Groningen maakt met het huren van Cassierra een uitzondering, vertelt Jans. "Doorgaans zijn wij geen voorstander van huren, maar voetbal is soms ook van de korte termijn. Wij denken met Mateo in ieder geval een jaar lang een prima spits in huis te hebben."

Eerder deze week nam FC Groningen Deyovaisio Zeefuik al over van Ajax. De rechtsback, die afgelopen halfjaar op huurbasis in het Noordlease Stadion speelde, tekende voor drie jaar.

Danny Buijs, de nieuwe trainer van FC Groningen, nam bovendien aanvaller Ahmad Mendes Moreira mee van Kozakken Boys.