Iraanse voetbalbond boos op Griekenland na afzeggen oefenduel

"We dienen een rapport in bij de FIFA en zullen juridische stappen nemen om de sportieve en financiële schade te verhalen", laat de FFIRI weten in een verklaring aan het Iraanse persbureau IRNA. "Totdat de zaak opgelost is, verbreken we alle banden met de Griekse bond."

Iran en Griekenland zouden elkaar zaterdag treffen in Istanboel. Het is onduidelijk waarom de wedstrijd niet doorgaat, al wordt in Iran gedacht dat oplopende politieke spanningen tussen Griekenland en Turkije de oorzaak zijn.

Iran vindt dat de voorbereiding op het toernooi in Rusland door de afzegging zwaar verstoord is en rept van "een gebrek aan respect, moraliteit en verantwoordelijkheid" van Griekenland. Het Griekse team zal deze maand niet actief zijn op het WK.

"In tegenstelling tot de Griekse claims is Iran altijd bereid geweest om tegen Griekenland te spelen. We hebben documenten die dat ondersteunen."

Kosovo

Met Kosovo leek Iran een vervangende tegenstander te hebben gevonden, maar het Balkanland wilde volgens Iran plotseling afzien van de wedstrijd.

"Door last minute ingediende eisen van de Kosovaarse bond was voor ons het totaal onmogelijk om de wedstrijd door te laten gaan", meldt de FFIRI, zonder duidelijk te maken wat de inhoud van die eisen was.

Iran, met Eredivisie-topscorer Alireza Jahanbkahsh van AZ en sc Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad in de gelederen, oefende in aanloop naar het WK al tegen Turkije (2-1 verlies). Op 8 juni speelt de ploeg in Moskou tegen Litouwen zijn laatste vriendschappelijke wedstrijd voor het WK.

Het WK begint voor Iran op 15 juni met een wedstrijd tegen Marokko. In groep B speelt de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz verder nog tegen Spanje en Portugal.

Bekijk de poule-indeling en het programma van het WK in Rusland