Test met 'zakelijker' systeem geeft spelers Marokko vertrouwen voor WK

"We hebben op de nul gespeeld", zegt El Ahmadi tegen de NOS. "In de organisatie stond het goed, vond ik. Voorin hadden we er misschien meer uit kunnen halen. We kregen een paar kansjes met Hakim (Ziyech, red.), maar die gingen er net niet in. Maar voor een eerste wedstrijd in de voorbereiding kunnen we wel tevreden zijn."

Marokko testte in Genève een 5-4-1-systeem. Bondscoach Hervé Renard overweegt in die opstelling op het WK aan te treden in de groepsduels met Spanje en Europees kampioen Portugal.

"Misschien komt dit systeem tegen Spanje en Portugal goed van pas", denkt de 33-jarige El Ahmadi. "We hebben al eerder op deze manier gespeeld op de Afrika Cup. De trainer wilde zien hoe we ervoor staan in zo'n systeem."

In de succesvolle WK-kwalifcatiecampagne speelde Marokko in een 4-4-2-opstelling. "In dat andere systeem hebben we veel gewonnen, dus ik denk dat de kans groot is dat we dat ook gaan gebruiken op het WK", voorspelde de middenvelder van Feyenoorder.

"Voetbaltechnisch hebben we allemaal goede spelers", aldus Amrabat. "De trainer heeft daar een vechtmachine van gemaakt. Dat belooft wat. Natuurlijk geloven we erin dat we de tweede ronde kunnen bereiken, maar dan moeten we nog wel wat zakelijker gaan spelen."

Twintig jaar

Marokko speelt later deze maand voor het eerst sinds 1998 op een WK. Destijds werd de ploeg in de groepsfase uitgeschakeld na een gelijkspel met Noorwegen, een nederlaag tegen Brazilië en een zege op Schotland.

In Genève toonden een flink aantal Marokkaanse fans hun verlangen naar het eerste WK-optreden van hun land in twintig jaar door na de wedstrijd het veld op te komen voor handtekeningen en foto's.

"Iedereen in Marokko is heel enthousiast", merkt El Ahmadi. "Twintig jaar zonder WK is heel lang geweest. We zijn trotse mensen en ook emotioneel. Dat is mooi, maar soms wordt het ook wel een beetje te veel."

In aanloop naar het toernooi in Rusland oefent Marokko nog tegen Slowakije (maandag) en Estland (volgende week zaterdag).

Op het WK spelen de 'Leeuwen van de Atlas' in groep B achereenvolgens tegen Iran, Portugal en Spanje. "De wedstrijd tegen Iran is meteen een finale", beseft El Ahmadi. "We gaan er alles aan doen om die wedstrijd te winnen."

Bekijk het programma van het WK in Rusland