Trotse Vormer vindt dat hij had moeten scoren bij debuut voor Oranje

"Hier had ik nooit aan gedacht eigenlijk", glunderde Vormer bij FOX Sports. "In het voetbal kan veel, ik ben trots om voor mijn land te spelen en trots dat ik mag debuteren op dertigjarige leeftijd."

Vormer is de eerste speler sinds Ruben Schaken in 2012 die dertig jaar of ouder is bij zijn Oranje-debuut. Hij werd na rust door bondscoach Ronald Koeman in het veld gebracht voor Donny van de Beek.

Oranje begon matig aan de wedstrijd in Trnava en kwam al na acht minuten op achterstand door een doelpunt van Adam Nemec. In de tweede helft werd de ploeg van Koeman mede door de inbreng van Vormer een stuk dreigender.

"Ik probeer energie in dit team te gooien. Die rol heb ik bij Club Brugge ook", zei hij. "De tweede helft ging het een stuk beter met het elftal."

Kans

In de slotfase kreeg Vormer de uitgelezen kans om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt. Zijn schot van dichtbij ging echter dwars door het midden en bracht doelman Martin Dubravka niet in de problemen.

"Ik had wel moeten scoren", vond de debutant, die het afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League wel dertien keer scoorde. "Volgende keer dan maar."

Desondanks keek Vormer terug op een geslaagd debuut voor het Nederlands elftal. "Ik heb mijn best gedaan en het team geprobeerd te helpen. Ik ga er alles aan doen om meer wedstrijden te spelen."