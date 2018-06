Koeman 'erg teleurgesteld' over gebrek aan agressie Oranje voor rust

"Je kan een wedstrijd niet beginnen zoals wij deden. We toonden te weinig agressie, liepen achter de feiten aan en konden Slowakije niet onder druk zetten. Daar ben ik erg teleurgesteld over", zegt Koeman in gesprek met Veronica.

Oranje had het in de eerste helft niet alleen erg lastig tegen Slowakije, maar keek ook al na acht minuten tegen een achterstand aan. Na rust kwam Nederland beter voor de dag en bleef het een nederlaag bespaard door een doelpunt van Quincy Promes.

"In de tweede helft hebben we laten zien hoe het moet", vindt Koeman. "Ik ben dan ook blij dat we na rust hebben gespeeld zoals we wilden en uiteindelijk hadden we de wedstrijd ook gewoon moeten winnen."

Vormer

Het betere spel van Oranje in de tweede helft is volgens Koeman voor een deel te danken aan debutant Ruud Vormer. De middenvelder van Club Brugge kwam halverwege het veld in voor Donny van de Beek en bracht volgens de bondscoach iets extra's met zich mee.

"Vormer was direct agressief en aanwezig toen hij het veld in kwam en dat is wat we nodig hadden in de wedstrijd. Ik weet niet of hij ook de andere jongens heeft geïnspireerd, maar Ruud speelde heel goed en was een welkome versterking."

Dat Oranje er niet in slaagde om de met 0-3 gewonnen oefeninterland van eind maart tegen Portugal een goed vervolg te geven, vindt Koeman geen ramp. "Dit is een goede les voor ons. Deze eerste helft is een voorbeeld van hoe het in ieder geval niet moet. Gelukkig hebben we het wel goed afgesloten."