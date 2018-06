Oranje speelt gelijk tegen Slowakije in matige oefeninterland

Voormalig Willem II-aanvaller Adam Nemec tekende al na acht minuten voor de openingstreffer in de City Arena. Oranje kwam na rust beter voor de dag en trok de stand een kwartier na rust gelijk via Quincy Promes.

Het is de eerste keer in de historie dat Nederland niet wist te winnen van Slowakije. De twee landen speelden twee keer eerder tegen elkaar en in beide wedstrijden trok Oranje aan het langste eind (2-1 in 2010 en 2-0 in 2012).



Bondscoach Ronald Koeman gunde Ruud Vormer in Trnava zijn debuut voor het Nederlands elftal. De dertigjarige middenvelder van Club Brugge kwam na rust het veld in voor Donny van de Beek en is de eerste speler sinds Ruben Schaken (2012) die bij zijn Oranje-debuut dertig jaar of ouder is.



Aanvoerder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kwamen niet in actie tegen Slowakije. De Liverpool-spelers speelden afgelopen zaterdag de Champions League-finale tegen Real Madrid (1-3 verlies) en kregen rust.

Mogelijk doen Van Dijk en Wijnaldum maandag in Turijn wel mee aan de oefeninterland tegen Italië. 'La Squadra Azzurra' wist zich net als Nederland niet te plaatsen voor het WK van volgende maand in Rusland.

Nemec

Oranje hoopte tegen Slowakije de tweede zege te boeken onder leiding van Koeman, maar de Slowaken boden goed partij en kwamen razendsnel op voorsprong. Aanvoerder Marek Hamsik gaf een fraaie voorzet op Nemec. Hij klopte Daley Blind eenvoudig in een luchtduel en kopte de bal vervolgens achter Jeroen Zoet.

Na die valse start in de achtste minuut kreeg ook Oranje even later zijn eerste kans. Kevin Strootman gaf vanaf de linkerkant hard voor op de meegelopen Van de Beek, wiens volley kracht en richting miste om doelman Martin Dubravka te verschalken.

Waar Oranje er vaak niet in slaagde om veelbelovende aanvallen tot goede kansen te promoveren, toonde Slowakije zich een stuk gevaarlijker. Hamsik kopte na twintig minuten in volledig vrijstaande positie echter niet tussen de palen. Vijf minuten later zag Juraj Kucka zijn verwoestende afstandsschot op de lat belanden.

In de laatste tien minuten van de eerste helft drong Oranje wat meer aan en kreeg de ploeg van Koeman diverse mogelijkheden, maar de gelijkmaker bleef uit. Stefan de Vrij kopte over uit een corner, doelman Dubravka bokste een vrije trap van Memphis uit het doel en linksback Patrick van Aanholt schoot na een goede actie rakelings over.

Vormer

Koeman besloot halverwege in te grijpen door debutant Vormer het veld in te brengen voor Van de Beek. Oranje was na rust ook een stuk dreigender en dat leidde na 54 minuten tot de eerste kans, maar Memphis stuitte wederom op de sterk keepende Dubravka.

Vijf minuten later kreeg Nederland alsnog loon naar werken. Promes kreeg aan de rand van het strafschopgebied alle ruimte om uit te halen en mikte de bal fraai in de hoek; zijn vijfde treffer in dienst van Oranje.

Na de 1-1 gebeurde er weinig meer in Trnava. Slowakije liet zich nog maar sporadisch zien voor het doel van Zoet. Oranje creëerde lange tijd te weinig om de winnende treffer te forceren, ook al bracht Koeman met Wout Weghorst, Eljero Elia en Steven Berghuis nog drie verse aanvallers het veld in.

Oranje kwam in de absolute slotfase nog wel een paar keer gevaarlijk voor het Slowaakse doel. De beste kans was vijf minuten voor tijd voor debutant Vormer, maar zijn schot van dichtbij ging dwars door het midden en bracht doelman Dubravka niet in de problemen.