Uitblinker Ziyech kan Marokko niet aan winst op Oekraïne helpen

Hakim Ziyech zorgde voor het meeste gevaar bij Marokko. Zo was de Ajacied in de eerste helft tweemaal dicht bij de openingstreffer. Eerst schoot hij via doelman Andriy Pyatov over en even later belandde een fraaie volley via de handen van Pyatov op de paal.

Tien minuten voor rust stuurde Ziyech met een mooie pass Nordin Amrabat weg. De uitgekomen Pyatov schoot de bal echter tegen de oud-PSV'er aan, waardoor die net naast het doel van Oekraïne verdween.

Marokko had in de tweede helft een overwicht, maar creëerde nauwelijks kansen. Alleen in de slotfase zorgde Ziyech met een van richting veranderd schot nog voor dreiging. Die inzet werd met moeite gekeerd door Pyatov.

Ziyech deed de hele wedstrijd mee bij Marokko, waar Karim El Ahmadi ruim een kwartier voor tijd werd gewisseld en Sofyan Amrabat in de slotfase inviel. Noussair Mazraoui bleef negentig minuten op de bank en wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht.

Slowakije

Komende maandag spelen de ‘Leeuwen van de Atlas’ een vriendschappelijke interland tegen Slowakije, dat donderdagavond de tegenstander is van het Nederlands elftal. Zaterdag 9 juni is Estland de laatste opponent voor de Marokkanen in hun voorbereiding op het WK.

Ziyech, El Ahmadi en Sofyan Amrabat maken deel uit van de definitieve selectie van Marokko voor het WK. Mazraoui staat op de drie namen tellende reservelijst.

Marokko doet voor het eerst in twintig jaar mee aan het WK. De nummer 42 van de FIFA-ranking zit in poule B, samen met Portugal, Spanje en Iran. Marokko neemt het op 15 juni eerst op tegen Iran en treft daarna Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni).