Brama keert na vier seizoenen terug bij FC Twente

"Het geeft een heel bijzonder gevoel om hier weer écht terug te zijn. Het geeft bovendien veel waardering en vertrouwen dat FC Twente mij na mijn carrière wil behouden", zegt Brama donderdag op de website van de club uit de Eerste Divisie.

De geboren Almeloër speelde van 2005 tot en met 2014 ook al voor Twente, waarmee hij in 2010 landskampioen werd. Daarna stond hij nog onder contract bij PEC Zwolle en FC Utrecht, waarna hij in de zomer van 2017 naar het Australische Central Coast Mariners vertrok.

"Toen ik naar Australië ging, heb ik gezegd dat ik hier graag terug wil keren", vertelt Brama. "Het moest voor mij wel allemaal kloppen, want ik had het fantastisch naar mijn zijn in Australië. Drie weken geleden heb ik een eerste gesprek gehad met Twente en daarna is het steeds meer gaan leven."

Eerste Divisie

Brama is de eerste zomerse aanwinst voor Twente, dat door de recente degradatie volgend seizoen moet uitkomen in de Eerste Divisie. Voor de middenvelder was dat echter geen reden om een terugkeer op het oude nest uit te stellen.

"Dat we komend seizoen in de Eerste Divisie spelen is een minpunt, toch heeft dat niet meegespeeld. We moeten de club weer omhoog zien te krijgen. Dat zal niet één, twee, drie gaan en dat moet iedereen beseffen, maar we gaan er wel keihard voor knokken."

Brama speelde in zijn loopbaan al 232 competitiewedstrijden voor Twente, waarmee hij naast de landstitel in 2010 ook de KNVB-beker (seizoen 2010/2011) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2010 en 2011) won.