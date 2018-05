Portugees Marco Silva volgt Allardyce op als trainer Everton

Silva werd eind januari nog ontslagen door Watford en zat sindsdien zonder club. Het is niet bekend voor hoeveel jaar de voormalige rechtsback heeft getekend bij Everton.

Technisch manager Marcel Brands, die officieel vrijdag pas begint bij de 'Toffees', is trots op het inlijven van Silva. "Marco is een coach die aanvallend en attractief voetbal wil spelen en dat is voor ons heel belangrijk. Bovendien heeft hij al vaker bewezen dat hij jonge spelers beter kan maken."

Het is de derde keer dat Silva voor de groep staat van een Premier League-club. Vanaf januari 2017 was hij een halfjaar coach van Hull City, maar hij kon niet voorkomen dat 'The Tigers' naar het Championship degradeerden. In de zomer van dat jaar tekende hij een contract bij Watford.

Prijzen

Zijn grootste successen boekte Silva buiten Engeland. In het seizoen 2015/2016 leidde hij het Griekse Olympiakos naar de landstitel en eerder in zijn trainersloopbaan had hij ook al prijzen gewonnen met het Portugese Estoril (kampioen op het tweede niveau) en Sporting Lissabon (beker).

Silva moet bij Everton weer voor de nodige successen zorgen na een teleurstellend seizoen. De clubleiding zag zich na een slechte start genoodzaakt om Ronald Koeman in oktober vorig jaar te ontslaan. Onder Allardyce eindigden de 'Toffees' op de achtste plek.

"Ik weet wat de fans van mij verwachten", zegt Silva op de website van Everton. "Ze eisen resultaten, maar niet alleen dat. Ik wil dat ze trots zijn als ze het team op het veld zien staan. We willen een sterke band smeden tussen de ploeg en de fans en ik denk dat we daarin gaan slagen."

Bij Everton staan onder anderen Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen onder contract. Beide Nederlanders moesten het afgelopen seizoen doen met een bijrol.