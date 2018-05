Chelsea schort plannen voor bouw nieuw stadion voorlopig op

In hoeverre de situatie rond Roman Abramovich de oorzaak voor het uitstel is, blijft onduidelijk. De Russische eigenaar van Chelsea heeft moeite een visum voor een langer verblijf in Engeland te krijgen. Naar verluidt heeft hij inmiddels een Israëlisch paspoort gekregen.

"Voorlopig zullen er geen plannen meer worden ontwikkeld rondom de bouw. De club heeft geen planning om dit besluit te heroverwegen", laat Chelsea weten. De Londense ploeg eindigde afgelopen seizoen als vijfde en liep deelname aan de lucratieve Champions League mis.

In maart 2017 kreeg Chelsea nog goedkeuring voor de bouwplannen van burgemeester Khan van Londen. Het nieuwe stadion moet op de plek van het huidige Stamford Bridge komen en kost naar schatting 600 miljoen euro.

Chelsea hoopte het nieuwe stadion in het seizoen 2020/2021 te betrekken. De bouw zou zo'n drie jaar in beslag moeten nemen. De club was van plan om in de tussentijd zijn thuiswedstrijden in Wembley te spelen.

Londen

Chelsea speelt al sinds 1905 op Stamford Bridge, dat plaatsbiedt aan 41.600 fans. Concurrent Arsenal verhuisde tien jaar geleden al naar een groter stadion met 60.000 plaatsen.

Tottenham Hotspur, ook afkomstig uit Londen, breidt op dit moment White Harte Lane uit naar een soortgelijke capaciteit. In september hoopt de ploeg zijn eerste thuiswedstrijd in het gerenoveerde onderkomen te spelen. Afgelopen seizoen speelden de Spurs op Wembley.

West Ham United speelt sinds vorig seizoen in het grote Olympisch Stadion van de hoofdstad van Groot-Brittannië.