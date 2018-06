Peru-aanvoerder Guerrero krijgt toch toestemming voor WK-deelname

Guerrero was door de FIFA voor twaalf maanden geschorst nadat hij eind 2017 werd betrapt op het gebruik van cocaïne. In hoger beroep werd de straf verminderd tot zes maanden schorsing, waardoor Guerrero het WK zou kunnen spelen.

Later verzwaarde het CAS de straf tot een schorsing voor veertien maanden, waardoor de 34-jarige spits het WK weer moest vergeten.

Peru en Guerrero stelden alles in het werk om die strafverzwaring terug te draaien. De oud-spits van Bayern München en Hamburger SV, die tegenwoordig actief is bij het Braziliaanse Flamengo, had vorige week een persoonlijk gesprek met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om clementie te krijgen.

Toen de FIFA liet weten geen uitzondering voor Guerrero te willen maken, leek alle hoop op WK-deelname vervlogen. Maar donderdag bleek dat een Zwitserse rechtbank in een spoedzaak Guerrero alsnog toestemming geeft om in Rusland te spelen.

Rechtbank

De rechtbank gaat het beroep van Guerrero nader bestuderen, alvorens tot een uitspraak te komen. "De consequentie daarvan is dat Paolo Guerrero in staat is op het WK in Rusland te spelen", staat in een verklaring. Mogelijk wordt hij na het WK alsnog voor langere tijd geschorst.

Guerrero speelde 86 interlands en maakte 32 treffers, waarmee hij topscorer aller tijden van zijn land is. Het wordt de eerste keer dat hij Peru kan vertegenwoordigen op een WK.

De Zuid-Amerikanen zitten samen met Frankrijk, Denemarken en Australië in groep C. Op 16 juni is Denemarken de eerste tegenstander.