Voorzitter Pérez spreekt door vertrek Zidane van trieste dag voor Real

"We respecteren de beslissing van Zidane", zei Pérez. De 71-jarige voorzitter werd door de Fransman een dag eerder op de hoogte gebracht van diens vertrek.

"Toen hij vertelde dat hij wilde stoppen, had dat een grote impact op het bestuur", aldus de preses. "Hij was erg succesvol bij onze club. We danken hem voor zijn toewijding, zijn passie en alles wat hij voor de club gedaan heeft."

Zidane won met Real Madrid in tweeënhalf jaar tijd negen prijzen, waaronder driemaal de Champions League. Hij denkt dat de club behoefte heeft aan een frisse aanpak. De 45-jarige trainer heeft nog geen nieuwe club.

Pérez: "Ik hield al van hem als voetballer en nu hij coach is, is dat niet anders. Ik zou altijd met hem willen samenwerken, maar het is zijn beslissing. Ik kan hem daar alleen maar in steunen."

Zidane geldt als een clubicoon van de 'Koninklijke'. Als een van de 'Galacticos' speelde hij tussen 2001 en 2006 in Estadion Santiago Bernabéu. Mede dankzij een prachtige volley van Zidane won Real in 2002 de Champions League door in de finale met 2-1 te winnen van Bayer Leverkusen.

Adviseur

Na zijn afscheid als voetballer in 2006 trok Zidane zich enkele jaren terug uit de voetbalwereld. In 2009 keerde hij terug in de functie van adviseur van Pérez. Vijf jaar later werd hij trainer van Real Madrid Castilla, de beloftenploeg van de club.

In januari 2016 werd Zidane gepromoveerd tot hoofdtrainer, toen hij de ontslagen Rafael Benítez opvolgde. Real Madrid stond op dat moment op een teleurstellende derde plaats.

Zidane wist de negatieve spiraal te doorbreken en leidde het team dat seizoen naar winst van de Champions League. In de finale in Milaan werd stadgenoot Atlético na strafschoppen verslagen nadat de wedstrijd in 1-1 eindigde.

Vorig jaar was Real de eerste ploeg die de Champions League prolongeerde, door in de eindstrijd in Cardiff Juventus met 4-1 te kloppen. Zaterdag coachte Zidane naar nu blijkt Real Madrid voor de laatste keer. In Kiev werd Liverpool in de Champions League-finale met 3-1 geklopt.

Pérez hoopt dat Zidane in de toekomst terugkeert in Madrid. "Dit is geen vaarwel, we zien hem snel weer. Als hij een pauze nodig heeft, dan heeft hij die zonder twijfel verdiend."