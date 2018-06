KNVB praat met prestatie- en innovatiemanager Blangé over vertrek

Het is niet duidelijk wat de reden is van zijn aanstaande vertrek. Blangé begon op 1 februari vorig jaar in Zeist in zijn functie. De olympisch volleybalkampioen van 1996 werd binnengehaald door de toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen.

De 53-jarige Blangé ging vorig jaar bij de KNVB aan de slag op de afdeling voetbaltechnische zaken, die toen nog onder leiding stond van Van Breukelen.

Een paar maanden later stapte de oud-doelman echter op, onder meer door alle kritiek die hij kreeg naar aanleiding van alle perikelen rond de aanstelling van een nieuwe bondscoach.

Blangé heeft als PIM de taak om de KNVB, de coaches en clubs te voorzien van innovatieve en wetenschappelijke inzichten.

"Eén procent verschil of een fractie van een seconde kan wedstrijden op het allerhoogste niveau beslissen", zei de Voorburger bij zijn aanstelling. "Onderzoek en innovatie kunnen er een bijdrage aan leveren om net dat verschil te maken."

Atlanta

Blangé nam als volleyballer vier keer deel aan de Olympische Spelen. Hij maakte onderdeel uit van Oranje dat in 1996 goud veroverde in Atlanta en vier jaar eerder zilver pakte in Barcelona.

Hij is recordinternational met 500 interlands. Van mei 2006 tot december 2010 was hij bondscoach van de Nederlandse mannenploeg.

Bij ORTEC Sports maakte Blangé daarna onder meer prestatieanalyses voor meerdere clubs uit het Nederlandse betaald voetbal.