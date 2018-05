Heracles Almelo strikt Almere City-revelatie Van der Water

Het contract van Van der Water in Almere liep nog door tot medio 2019. Het is niet bekend hoeveel Heracles voor de geboren Blaricummer betaalt.

"Ik ben blij met de overstap naar deze mooie club", zegt Van der Water op de website van zijn nieuwe club. "Sowieso is het fantastisch om vanuit de Eerste Divisie de overstap naar de Eredivisie te maken."

Met twaalf goals in 25 duels had Van der Water een groot aandeel in het bereiken van de play-offs met Almere. Daarin slaagde de club uit Flevoland er net niet in om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De Graafschap bleek in de finale te sterk.

Van der Water scoorde in de play-offs tegen MVV, Roda JC en De Graafschap en maakte daarmee indruk op de technische staf van Heracles. "Heracles heeft mij tijdens de gesprekken een goed gevoel gegeven en er is een wederzijds vertrouwen. Het is aan mij om me verder te ontwikkelen, want dat is waarvoor ik naar Almelo kom."

"Ik kijk terug op een mooie tijd bij Almere City", zegt Van der Water, die in februari 2016 zijn debuut in het betaald voetbal maakte bij de club uit de Jupiler League. "Nu is het moment daar voor de volgende stap."

Aanvallende versterking

Heracles legde voor komend seizoen al de Duitse verdediger Maximilian Rossmann en de Duitse keeper Janis Blaswich vast. "Met Silvester hebben we onze eerste aanvallende versterking voor komend seizoen binnen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

"Wij zijn trots dat hij voor Heracles Almelo heeft gekozen. Silvester kan terugkijken op een goed seizoen bij Almere City en heeft zich nadrukkelijk geprofileerd tijdens de play-offs."

"Hij hoopt een verdere ontwikkeling door te maken en wij denken dat Heracles Almelo daar de juiste club voor is", aldus Fledderus. "De komst van een talentvolle en jonge speler als Silvester past uitstekend binnen onze technische visie."

Mahmudov

Van der Water is niet de enige speler die donderdag een transfer van de Jupiler League naar de Eredivisie maakt. Denis Mahmudov verruilt namelijk FC Dordrecht voor Excelsior.

De 28-jarige aanvaller uit Macedonië tekent een contract voor twee jaar in Rotterdam. Hij scoorde afgelopen seizoen achttien keer voor Dordrecht, dat net als Almere City strandde in de play-offs. Mahmudov speelde eerder voor onder meer PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Telstar.

Met Adrie Poldervaart stelde Excelsior woensdag al een nieuwe trainer aan. De Zuid-Hollander, die al 25 jaar als fysiotherapeut bij de club werkte en een gevestigde naam is als trainer in het amateurvoetbal, volgt Mitchell van der Gaag op.