'Michiel Kramer vervolgt carrière bij Maccabi Haifa van trainer Rutten'

In april werd het contract van de 29-jarige spits bij Sparta Rotterdam ontbonden, nadat hij voor zeven wedstrijden was geschorst vanwege zijn trap in het gezicht van Vitesse-verdediger Alexander Büttner.

Kramer kon door die schorsing tot de zomer niet meer in actie komen voor Sparta. De Rotterdamse ploeg degradeerde zonder Kramer via de play-offs uit de Eredivisie.

Afgelopen winter mocht Kramer al transfervrij vertrekken bij Feyenoord, nadat hij als wisselspeler in een bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo een broodje kroket at.

De Rotterdammer speelde eerder voor NAC Breda, FC Volendam en ADO Den Haag. In 232 wedstrijden in Nederland was hij goed voor 82 treffers.

Rutten werd in januari aangesteld als trainer van Maccabi, dat met verdediger Etiënne Reijnen al een Nederlandse speler in de gelederen heeft. Technisch directeur Mo Allach en assistent-trainer Rob Maas zijn ook werkzaam bij de nummer tien van de Israëlische competitie.