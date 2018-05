Koeman laat Vormer tegen Slowakije of Italië debuteren voor Oranje

"Als je een aantal nieuwe gezichten erbij roept, dan is het wel de bedoeling dat ze speelminuten krijgen. Dat is voor mij duidelijk", zei Koeman in het Slowaakse Trnava, één dag voor de oefeninterland tegen Slowakije.

Club Brugge-middenvelder Vormer en doelman Sergio Padt zijn de enige spelers in de huidige selectie van Oranje die nog geen interland speelden. Padt zat eind maart wel in de voorselectie van Oranje voor de eerste oefeninterlands onder Koeman, maar behoorde niet tot zijn definitieve keurkorps.

De kans is aanwezig dat Padt nog even moet wachten op zijn debuut voor het Nederlands elftal. Koeman liet op zijn persconferentie namelijk weten dat Jasper Cillessen en Jeroen Zoet ieder één duel gaan keepen deze week.

Terence Kongolo (Huddersfield Town) en Eljero Elia (Istanbul Basaksehir) zijn, in tegenstelling tot Padt, wel voor het eerst opgeroepen door Koeman en gaan dus net als Vormer hun opwachting maken deze week.

"De nieuwe jongens ken ik vrij goed, want ik heb ze allemaal onder mijn hoede gehad", aldus Koeman. "Voor Kongolo is het heel goed dat hij veel speelt bij Huddersfield Town, aan Vormer zie je dat hij zich goed heeft ontwikkeld en Elia verdiende het op basis van zijn goede periode om geselecteerd te worden."

Van Dijk

Het is nog de vraag of Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in actie komen tegen Slowakije. De Liverpool-spelers kwamen afgelopen zaterdag nog in actie in de Champions League-finale tegen Real Madrid (1-3 verlies) en krijgen mogelijk rust.

"Er is een mogelijkheid dat Van Dijk en Wijnaldum niet gaan spelen, maar dat staat nog niet vast. Als ik ervoor kies om ze niet te gebruiken tegen Slowakije, dan heeft het met de Champions League-finale te maken", aldus Koeman.

Nederland speelt donderdag om 20.45 uur tegen Slowakije zijn eerste vriendschappelijke wedstrijd van deze interlandperiode. Vier dagen later neemt de ploeg van Koeman het in Turijn op tegen Italië, dat net als Nederland en Slowakije niet meedoet aan het WK van volgende maand in Rusland.

Gretig

Koeman hoopt door de oefeninterlands tegen Slowakije en Italië een nog beter beeld te krijgen van zijn ploeg. De bondscoach merkt in ieder geval dat zijn spelers nog gretig genoeg zijn voor de vriendschappelijke duels.

"Iedereen is fit en we hebben goed en vaak kunnen trainen. De groep is wederom heel gretig en heeft geweldig getraind, dus ik merk eigenlijk helemaal niet dat we aan het einde van het seizoen zitten", zegt Koeman, die geen eenvoudige avond verwacht tegen Slowakije.

"We hebben veel wedstrijden van ze gezien. Slowakije heeft het in de EK-kwalificatie goed gedaan door als tweede te eindigen achter Engeland, al haalden ze niet genoeg punten om de play-offs te bereiken. Het wordt zeker geen makkelijke wedstrijd voor ons."

Oranje speelt tegen Slowakije de derde wedstrijd onder de leiding van Koeman. Eind maart werd nipt verloren van Engeland (0-1) en ruim gewonnen van Portugal (0-3).