Egyptische bond verwacht dat Salah inzetbaar is vanaf tweede WK-duel

De Egyptische voetbalbond meldt in een statement dat Salah maximaal drie weken nodig heeft om te herstellen van de schouderblessure die hij zaterdag opliep in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (1-3).

Salah viel al na een half uur spelen uit na een duel met Real-aanvoerder Sergio Ramos. Hij probeerde in eerste instantie verder te spelen, maar ging even later alsnog in tranen van het veld.

Volgens de dokters van het nationale team is Salah in ieder geval fit genoeg om vanaf de tweede groepswedstrijd in actie te komen. Het is alleen nog de vraag of hij ook al kan spelen in het openingsduel van Egypte.

De 'Farao's' beginnen het WK op 15 juni met een wedstrijd tegen Uruguay. Gastland Rusland en Saudi-Arabië zijn de andere tegenstanders in groep A.

Topscorer

Mocht Salah daadwerkelijk meespelen op het WK, dan is dat een grote opsteker voor Egypte. De Liverpool-aanvaller geldt als belangrijkste speler van het Afrikaanse land en is bovendien in topvorm.

Salah kroonde zich dit seizoen in de Premier League met 32 doelpunten tot topscorer en in de Champions League had hij met tien doelpunten een cruciale bijdrage aan de finaleplek van Liverpool.