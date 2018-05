Makkelie vaste videoarbiter bij WK-duels scheidsrechter Kuipers

Makkelie heeft een vaste plek in Moskou, waar de videoarbiters in een studio de beschikking hebben over wedstrijdbeelden van veertig camera's. De videoarbiter adviseert de scheidsrechter in het veld bij onder meer doelpunten, rode kaarten of buitenspelsituaties.

"Ik ben er heel blij mee, want Danny is een van de beste videoscheidsrechters van de wereld. Hij is altijd rustig, kan dingen goed uitleggen en weet de juiste beelden te selecteren", zegt Kuipers woensdag tegen NUsport.

De scheidsrechter uit Oldenzaal, die met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra voor de laatste keer op een WK fluit, denkt dat Makkelie in staat is hem internationaal op te volgen.

"Danny zal zich na het WK moeten klaarstomen voor het EK van 2020, maar hij niet alleen. We hebben meer scheidsrechters in Nederland die hard op weg zijn om op de elitelijst van de UEFA te komen. Op dit moment is Danny de nummer één om mij op te volgen, maar we hebben heel veel talent."

Mijlpaal

Makkelie ziet zijn rol in Rusland als een mooie mijlpaal in zijn loopbaan. "Ik had nooit op het WK gestaan als ik niet als videoscheids mee mocht. Ik ben onderdeel van 'Team Kuipers' en kijk er echt naar uit om hen te ondersteunen. Laten we hopen dat we mooie wedstrijden neerzetten", zegt hij.

"Ik hield er rekening mee dat ik mee mocht, want ik ben er vanaf het begin bij geweest. We hebben met Nederland een grote voorsprong gehad, want we waren de eersten die met de videoarbiter begonnen. Ik heb veel ervaring opgedaan en hoop dat ik dat op het WK mag laten zien."

Vorig jaar werd op de Confederations Cup, ook gehouden in Rusland, zonder Nederlandse inbreng al getest met de videoscheidsrechter. Sindsdien is er volgens Makkelie veel veranderd.

"Een aantal dingen kon toen beter, maar sindsdien hebben we stappen gezet. We zijn veel bij elkaar geweest en het vertrouwen is enorm gegroeid. Ik denk dat we op het WK hoge ogen gaan gooien."

Finale

Kuipers hoopt in Rusland voor het eerst een WK-finale te fluiten. Vier jaar gelden werd hem een goede kans toegedicht, maar toen moest hij na drie duels naar huis omdat Oranje goed presteerde. "Slapeloze nachten heb ik er niet van, maar soms denk ik nog wel eens: hoe dicht waren we bij die WK-finale...", aldus Kuipers.

De Nederlander lijkt wat dat betreft een voorsprong te hebben ten opziche van toparbiters uit bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, landen die zich wel kwalificeerden voor het WK. Kuipers houdt zich daar echter niet mee bezig.

"Ik kijk niet naar andere scheidsrechters. We hebben maar één ding te doen en dat is de wedstrijden leiden op een goed en acceptabel niveau. We zijn met alle scheidsrechters een familiegroep en ik wil dat de anderen ook goed presteren."

Kuipers was eerder actief bij onder meer de EK's van 2012 en 2016, de Champions-League finale van 2014 en de Europa League-finales van 2013 en afgelopen seizoen. Het WK begint op 14 juni.