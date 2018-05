Lewandowski zoekt nieuwe uitdaging en wil vertrekken bij Bayern

"Robert is van mening dat hij een andere omgeving en een nieuwe prikkel nodig heeft in zijn loopbaan. De clubleiding is op de hoogte", zegt zaakwaarnemer Pini Zahavi woensdag tegen Bild.

"Zijn motieven zijn niet geld of een specifieke club, want bijna alle topclubs zouden de beste spits ter wereld graag in hun ploeg willen hebben."

Lewandowski speelt sinds de zomer van 2014 voor Bayern, dat hem overnam van concurrent Borussia Dortmund. In dienst van de 'Rekordmeister' scoorde hij in 195 officiële wedstrijden liefst 151 keer. Bij Dortmund had hij al 103 treffers in 187 duels gemaakt.

Volgens zijn zaakwaarnemer hoopt Lewandowski dat Bayern meewerkt aan het transferverzoek. "Iedereen binnen de clubleiding heeft zelf ook een geweldige carrière. Ze moeten begrip hebben voor zijn situatie."

Topscorer

Afgelopen seizoen maakte Lewandowksi 29 competitiedoelpunten, waarmee hij zich na 2014 en 2016 voor de derde keer topscorer van de Bundesliga mocht noemen. Bovendien pakte hij met Bayern voor de vierde keer de landstitel.

Daarnaast won hij in zijn tijd bij Bayern één keer de Duitse beker en twee keer de Duitse Super Cup. Eerder werd de spits, die bij het Poolse Lech Poznan zijn debuut als prof maakte, twee keer kampioen met Dortmund.

Met 'BVB' stond hij in 2013 in de finale van de Champions League, maar daarin was uitgerekend Bayern te sterk. Robben maakte destijds vlak voor tijd het winnende doelpunt.