Excelsior promoveert fysiotherapeut Poldervaart tot hoofdtrainer

Poldervaart is al jaren coach in het amateurvoetbal en haalde onlangs het hoogste trainersdiploma. Bij Excelsior maakt hij daardoor zijn debuut in het betaalde voetbal.

"Dit is voor mij een kans uit duizenden. Ik heb inmiddels veel ervaring als trainer. In juli is het precies twintig jaar geleden dat ik als trainer/speler begon bij OHVV in Oudenhoorn", zegt Poldervaart op de website van Excelsior.

"Ik heb altijd voor ogen gehouden dat ik als trainer in het betaalde voetbal aan de slag wilde gaan en daarom ben ik die cursus ook gaan doen. Nadat ik had gehoord dat ik mijn diploma had gehaald, belde Ferry de Haan (algemeen directeur Excelsior, red.)."

De laatste jaren was Poldervaart trainer van Barendrecht, dat in de Tweede Divisie uitkomt. In 2015 kreeg hij de Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal.

Drie kandidaten

Algemeen directeur De Haan is zich ervan bewust dat Poldervaart, die zijn werkzaamheden als fysiotherapeut neerlegt, nog onervaren is in het profvoetbal.

"Uiteraard hebben we daar goed over nagedacht. Het belangrijkste is echter dat wij hem de kwaliteiten toedichten die wij in een trainer zoeken. Nadat Mitchell had laten weten te zullen vertrekken, hebben wij met drie mogelijke kandidaten gesproken. Om uiteenlopende redenen ging dat allemaal niet door", zegt hij.

"Wij zijn vervolgens op zoek gegaan naar iemand met dezelfde competenties, maar met minder ervaring in het betaalde voetbal. Uiteindelijk gaat het om de kwaliteiten die hij volgens ons wel heeft."

Volgens De Haan speelde Poldervaart al een belangrijke rol binnen Excelsior. "Adrie heeft prima gepresteerd met de amateurclubs waar hij heeft gewerkt en heeft natuurlijk niet voor niets het hoogste trainersdiploma behaald. Hij is al heel lang hoofdtrainer en onze spelers spraken nu al vaak met hem over voetbal."

Onder Van der Gaag eindigde Excelsior afgelopen seizoen knap als elfde. De coach besloot echter te vertrekken uit het Van Donge & De Roo Stadion en tekende onlangs een contract bij NAC Breda.