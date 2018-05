Messi leidt Argentinië met hattrick naar oefenzege in aanloop naar WK

Messi opende in de 17e minuut de score uit een strafschop en maakte na rust ook de tweede en derde treffer. De eindstand werd bepaald door Sergio Aguero. Javier Mascherano speelde zijn 143e interland en laat Javier Zanetti daarmee achter zich als recordinternational.

Argentinië jaagt op het WK van komende maand in Rusland op de eerste wereldtitel sinds 1986. Het toernooi ontbreekt zodoende nog op de imponerende erelijst van Messi.

"Buiten het resultaat zijn we in staat geweest op een mooie manier afscheid te nemen van de fans en hebben we ze kunnen laten zien dat we vol goede moed naar Rusland afreizen'', zei aanvoerder Messi. "We zijn geen favoriet na onze gecompliceerd verlopen kwalificatie, maar we zullen alles geven."

De ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli is op het WK ingedeeld in groep D en neemt het daarin op tegen Kroatië, IJsland en Nigeria. Het eerste pouleduel is op zaterdag 16 juni tegen de IJslanders.

In aanloop naar het WK staat eerst nog een oefenwedstrijd in en tegen Israël op het programma. Dat duel wordt volgende week zaterdag afgewerkt.

Peru

Ook Peru, dat net als de Argentijnen present is op het WK, boekte een oefenzege. Met Feyenoorder Renato Tapia als basisspeler werd Schotland met 2-0 verslagen. De treffers kwamen op naam van Christian Cueva (strafschop) en oud-PSV'er Jefferson Farfán.

De Peruanen zitten op het WK samen met het Frankrijk, Denemarken en het Australië van bondscoach Bert van Marwijk in groep C. De eerste wedstrijd wordt op 16 juni tegen de Denen gespeeld.

Ter voorbereiding op het toernooi speelt Peru eerst nog tegen mede-WK-gangers Saudi-Arabië (zondag) en Zweden (volgende week zaterdag).

Panama, dat op het WK in groep G een zware klus wacht tegen België, Engeland en Tunesië, speelde met 0-0 gelijk tegen Noord-Ierland in een vriendschappelijke interland. Het WK begint over iets meer dan twee weken.