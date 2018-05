Oranjevrouwen in komende WK-kwalificatiewedstrijden zonder Miedema

Miedema bleef in april in het met 0-2 gewonnen uitduel met Ierland om dezelfde reden al negentig minuten op de reservebank zitten.

Tessel Middag maakt haar rentree in de selectie. De middenveldster van Manchester City keert terug van een kruisbandblessure.

Middag maakte in april vorig jaar voor het laatst deel uit van het keurkorps van bondscoach Sarina Wiegman. Ze kwam toen in actie in de vrienschappelijke ontmoetingen met Frankrijk (1-2 nederlaag) en IJsland (4-0 zege).

Koploper

Nederland neemt het op 8 juni in Portadown op tegen Noord-Ierland en kruist vier dagen later in het inmiddels al uitverkochte Abe Lenstra Stadion in Heerenveen de degens met Slowakije.

Oranje sluit de kwalificatiereeks voor het mondiale eindtoernooi van volgend jaar in Frankrijk in september af met een uitwedstrijd tegen Noorwegen.

Nederland is momenteel koploper in groep 3 met 13 punten uit 5 wedstrijden, gevolgd door Ierland (10 uit 5), Noorwegen (9 uit 4), Noord-Ierland (3 uit 5) en Slowakije (0 uit 5).

De definitieve selectie van de Oranjevrouwen: Sari van Veenendaal (Arsenal), Jennifer Vreugdenhil (Valencia), Lize Kop (Ajax), Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Ajax), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Ellen Jansen (FC Twente), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (Arsenal), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Barcelona), Tessel Middag (Manchester City), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (Bayern München), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon), Sherida Spitse (Vålerenga), Siri Worm (Everton) en Kelly Zeeman (Ajax).