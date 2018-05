Oranje kan in Slowakije voor het eerst sinds 2006 vijf uitduels op rij winnen

Oranje won sinds de kansloze 4-0-nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Frankrijk op 31 augustus 2017 alle wedstrijden buiten Nederland.

De reeks begon in oktober vorig jaar onder Dick Advocaat met een 1-3-zege in Wit-Rusland tijdens de WK-kwalificatiereeks. Daarna werden ook Schotland (0-1), Roemenië (0-3) en Portugal (0-3) in vriendschappelijke duels verslagen.

Twaalf jaar geleden kwam het Nederlands elftal voor het laatst tot zo'n reeks en toen werd zelfs zes keer achter elkaar een uitwedstrijd gewonnen. Onder toenmalig bondscoach Marco van Basten werden achtereenvolgens Roemenië, Finland, Armenië, Tsjechië, Ierland en Luxemburg opzijgezet.

De ploeg van de huidige bondscoach Ronald Koeman kan bovendien een reeks uit 2011 evenaren. Destijds hield Oranje namelijk vier uitwedstrijden op rij de nul. In de reeks van zes gewonnen uitduels uit 2006 werd overigens eveneens geen tegendoelpunt geïncasseerd.

Slowakije

Oranje kan gezien de recente prestaties van Slowakije in eigen huis wel aan de bak. In Trnava, waar de oefenwedstrijd tegen Nederland donderdag gespeeld wordt, heeft de thuisploeg zijn laatste vijf wedstrijden met winst afgesloten.

Slowakije, dat net als Oranje niet naar het WK gaat, verloor in de stad in het westen van het land voor het laatst op 4 september 2016 in een kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (0-1).

De enige twee eerdere ontmoetingen met Slowakije werden beide in het voordeel van het Nederlands elftal beslist. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika schakelde Oranje de Slowaken uit in de achtste finales (2-1) en in aanloop naar het EK van 2012 werd het 2-0.

De oefeninterland tegen Slowakije begint donderdag om 20.45 uur in het Stadion Antona Malatinskeho. De ploeg van Koeman speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Italië, dat eveneens ontbreekt op het komende WK.