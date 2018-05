Oud-Feyenoorder Guidetti tekent vierjarig contract bij Alavés

De 26-jarige Guidetti komt over van Celta de Vigo, waar hij op een zijspoor was beland. Sinds januari werd de Zweed verhuurd aan Alavés.

Met de Baskische club, waarvoor hij in negentien officiële duels drie keer scoorde en drie assists gaf, speelde Guidetti zich ruimschoots veilig op het hoogste Spaanse niveau. Alavés eindigde als veertiende in La Liga.

Alavés is de vierde club van Guidetti sinds zijn vertrek bij Feyenoord in 2012. Met twintig Eredivisie-treffers kende hij een zeer succesvol seizoen bij de Rotterdamse club, die hem huurde van Manchester City. Bij Celtic, Stoke City en Celta presteerde hij vervolgens minder.

WK

Guidetti bereidt zich momenteel met Zweden voor op het WK. De aanvaller werd door bondscoach Janne Andersson opgenomen in de 23-koppige selectie voor het toernooi in Rusland, dat over ruim twee weken begint.

Zweden, dat in de play-offs Italië aftroefde in de strijd om een WK-ticket, is in de poulefase ingedeeld bij regerend wereldkampioen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea.

In aanloop naar het WK oefent Guidetti met Zweden zaterdag nog tegen Denemarken en een week later tegen Peru.