Mancini denkt dat Balotelli ondanks treffer bij rentree nog veel beter kan

De 27-jarige Balotelli werd na vier jaar weer opgeroepen voor Italië en maakte het openingsdoelpunt bij de vriendschappelijke interland in het Zwitserse Sankt Gallen door van afstand knap raak te schieten.

"Mario kan nog veel beter, al deed hij het goed in de eerste helft. Hij scoorde en dat is belangrijk, maar hij kan meer brengen", oordeelde de 53-jarige Mancini over de flamboyante spits na zijn eerste wedstrijd als bondscoach.

"We weten allemaal waartoe hij in staat is. Hij maakte een fantastisch doelpunt. Mario is een geweldige speler die ons verder kan helpen."

Andrea Belotti, die Balotelli in de 58e minuut afloste, zorgde voor de tweede Italiaanse treffer. Saudi-Arabië scoorde nog tegen via Yahya Al-Shehri, maar daar bleef het bij.

Nieuwe generatie

Na het mislopen van het WK is het de taak van Mancini om Italië met een nieuwe generatie opnieuw op te bouwen. Tegen Saudi-Arabië trad de 'Squadra Azzurra' aan met het jongste basiselftal - een gemiddelde leeftijd van 26 jaar en 8 dagen - sinds november 2010.

"In de eerste helft ging het goed. We schoten zestien keer op doel en kregen elf corners. Toen we later wat vermoeider werden, ging het minder. Maar een overwinning is altijd goed en zeker na zo'n lange tijd", oordeelde Mancini, die vrijdag met zijn ploeg Frankrijk treft en het maandag tegen Oranje opneemt.

"Tegen een land als Franrijk zullen we waarschijnlijk beter voor de dag komen, al zal het nog een probleem zijn om negentig minuten voluit te gaan. Ik stel waarschijnlijk veel andere en jongere spelers op. Het wordt een belangrijke les voor ze."

Na de oefencampagne begint Italië de nieuwe Nations League op 7 september met een thuiswedstrijd tegen Polen. Drie dagen later is Portugal de tegenstander.