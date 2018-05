Oefenzege WK-ganger Frankrijk, gelijkspel Portugal tegen Tunesië

Frankrijk had in het Stade de France in Saint-Denis in de stromende regen weinig te stellen van Ierland. Bondscoach Didier Deschamps had vooral zijn tweede keus een kans gegeven.

De Fransen sloegen voor rust twee keer toe tegen de stug verdedigende Ieren. Olivier Giroud opende de score, door zijn eigen rebound te benutten. Nabil Fekir zorgde dankzij de blunderende Ierse doelman Colin Doyle voor 2-0.

In Rusland moet Frankrijk, dat in de groep onder meer Oranje achter zich liet, het opnemen tegen Australië, Peru en Denemarken.

Portugal

Portugal trad tegen mede-WK-ganger Tunesië aan zonder Cristiano Ronaldo, die met Real Madrid afgelopen zaterdag ten koste van Liverpool de Champions League won (3-1).

Dat leek het thuisland aanvankelijk niet te deren. André Silva opende al snel de score, waarna Joao Mario de voorsprong verdubbelde. Anice Badri maakte na een uur de 2-1, waarna Fakhreddine Ben Youssef zowaar gelijk maakte.

Portugal is op het WK ingedeeld in een loodzware groep met Spanje, Iran en Marokko. Tunesië treft in Rusland in de groepsfase Engeland, België en Panama.

AZ'er Jahanbakhsh had een basisplaats bij Iran

Iran

Cenk Tosun maakte tegen Iran beide treffers voor Turkije, dat net als onder meer Oranje en Italië komende zomer ontbreekt in Rusland. De spits van Everton was al na zes minuten trefzeker en verdubbelde de voorsprong vlak na rust.

Pas in blessuretijd wist Iran, met naast Jahanbakhsh Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad als invaller, tegen te scoren. Ashkan Dejagah benutte een strafschop.

Die penalty was toegekend na een overtreding van voormalig NAC-speler Ömer Bayram, die ook nog rood kreeg. De in Breda geboren middenvelder speelde zijn tweede interland voor Turkije.

Nigeria

Eerder op maandag wist WK-ganger Nigeria evenmin te winnen. De 'Super Eagles' speelden met 1-1 gelijk tegen Congo, net als Turkije absent in Rusland.

Nigeria kwam na een kwartier op voorsprong door een treffer van William Troost-Ekong, ooit nog jeugdinternational van Oranje. In de slotfase maakte Ben Malango via een strafschop gelijk.

Tyronne Ebuehi, speler van ADO Den Haag, deed 76 minuten mee met Nigeria. De Afrikanen zitten op het WK in een groep met Argentinië, IJsland en Kroatië.

Italië

Ook Saudi-Arabië wist maandag niet te winnen. De Aziaten gingen met 2-1 onderuit bij Italië, waar Roberto Mancini als bondscoach debuteerde en Mario Balotelli voor het eerst in vier jaar weer eens meespeelde.

De spits van Nice opende halverwege de eerste helft zelfs de score voor de Italianen. Andrea Belotti maakte in de tweede helft 2-0, waarna Yahya Al-Shehri de eer redde voor Saudi-Arabië.

Op 14 juni is Saudi-Arabië de eerste tegenstander van organisator Rusland. Beide landen trappen het WK af. Egypte en Uruguay zijn de andere landen in groep A.