Neuer maakt in trainingswedstrijd eerste minuten sinds september

Het waren de eerste minuten voor de keeper van Bayern München sinds september. Neuer miste vanwege een breuk in zijn voet de restant van het seizoen.

Desondanks nam bondscoach Joachim Löw de doelman op in zijn selectie voor het WK in Rusland van komende zomer. De bedoeling is zelfs dat Neuer als eerste keus fungeert.

Tegen Duitsland onder 20 keepte Neuer de tweede helft van de wedstrijd die over twee keer dertig minuten was verdeeld. Barcelona-doelman Marc André ter Stegen keepte de eerste helft.

Duitsland won de trainingspartij overigens met 7-1. De doelpunten van 'Die Mannschaft' werden gemaakt door Leroy Sané (twee), Julian Brandt, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Nils Petersen en Mario Gomez.

Voorselectie

De 27-koppige voorselectie van Löw telt vier keepers, waarvan er nog één moet afvallen voor de definitieve selectie van 23 spelers, die op 4 juni binnen moet zijn bij de FIFA. Bernd Leno (Bayer Leverkusen) en Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) zijn de overige concurrenten van Neuer.

Duitsland is in Rusland ingedeeld in groep F met Mexico, Zweden en Zuid-Korea. De eerste wedstrijd van de ploeg is op 17 juni in Moskou tegen de Mexicanen. Drie dagen eerder begint het toernooi met de openingswedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië.