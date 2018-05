Martinez: 'WK-selectie Nainggolan zou grote vergissing zijn geweest'

"Het makkelijkste zou zijn om de 23 namen te kiezen die iedereen in de buitenwereld had verwacht. Maar dan kom je op het WK tot de constatatie dat die spelers niet presteren zoals we het willen", aldus Martinez in een interview met Proximus Sports.

"Ik moet moeilijke beslissingen nemen, niet omdat ik dat graag doe. Ik beslis op basis van prestaties voor de nationale ploeg en op basis van de verschillende rollen die deze groep nodig heeft."

De keuze van Martinez om Nainggolan thuis te laten kwam hem op bijzonder veel kritiek van de supporters te staan. De Belgische voetbalbond KBVB voelde zich zelfs genoodzaakt om hen via een persbericht op te roepen achter de ploeg te blijven staan.

"Meer dan ooit roepen we onze twaalfde man op om zich als één blok achter de 'Rode Duivels' te scharen. Zowel spelers als technische staf zijn bijzonder gemotiveerd om van dit WK een groot succes te maken", was daarin te lezen.

Informatie

Martinez heeft er naar eigen zeggen geen problemen mee dat de supporters van zich hebben laten horen. Hij laat zich er niet door van de wijs brengen.

"Ik beslis op professionele en eerlijke wijze op basis van informatie die we in een periode van twee jaar hebben verzameld. Niet op basis van de laatste twee of drie weken", zegt hij.

"Het zou veel makkelijker zijn om een andere beslissing te nemen, maar dat zou uiteindelijk een grote vergissing geweest zijn voor iedereen. Het zou niet de juiste keuze geweest zijn."

België is op het WK ingedeeld in groep G, samen met Panama, Tunesië en Engeland. De 'Rode Duivels' nemen het op 18 juni eerst op tegen Panama en kruisen daarna de degens met Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni).

Het mondiale eindtoernooi begint op 14 juni in Moskou met de wedstrijd tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en wordt ook in Moskou afgewerkt.

Bekijk de groepsindeling en het programma van het WK