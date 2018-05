De Vrij verlaat Lazio en tekent voor vijf jaar bij Internazionale

"Ik denk me bij Inter nog verder te kunnen ontwikkelen. Ik heb er heel veel zin in", zei hij. De transfer hing al enige tijd in de lucht, want met name Italiaanse media speculeerden er al maanden over.

In de zomer van 2014 verruilde De Vrij Feyenoord na vijf jaar voor Lazio. Bij de club uit Rome, waar hij een aflopend contract had, was hij vanaf het begin basisspeler.

In totaal kwam de centrale verdediger tot 118 officiële wedstrijden voor Lazio, waarin hij 10 keer scoorde. Zeven van die treffers maakte hij in het afgelopen seizoen.

De 26-jarige De Vrij bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de oefeninterlands tegen Slowakije (donderdag in Trnava) en Italië (volgende week maandag in Turijn). Hij wordt op een later moment gepresenteerd bij Inter.

Concurrent

In de Italiaanse Serie A geldt Inter als een directe concurrent van Lazio. Afgelopen seizoen eindigden de Milanezen als vierde door in de laatste speelronde uitgerekend Lazio en De Vrij met 3-2 te verslaan. Lazio werd daardoor vijfde, waardoor het naast een Champions League-ticket greep.

De Vrij speelde in die wedstrijd een cruciale rol, want hij veroorzaakte in de slotfase - bij een voorsprong van 2-1 - een strafschop. Inter kwam daardoor op gelijke hoogte en ging er dus zelfs nog met de winst vandoor.

In aanloop naar het duel was er al discussie of De Vrij gezien de geruchten over een transfer naar Inter wel zou moeten spelen in de voor beide ploegen cruciale wedstrijd. Lazio-coach Simone Inzaghi besloot de voormalig Feyenoorder echter gewoon op te stellen.

"Iedereen die mij kent, weet dat ik ook in die wedstrijd alles heb gegeven", aldus De Vrij. "Of ze dat ook in Italië geloven? Dat weet ik niet. Ik heb me even een weekje van alles afgesloten zodat ik weer fris bij het Nederlands elftal kon aankomen."