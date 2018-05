Karius biedt fans Liverpool in tranen excuses aan na blunders in finale

"Ik vind het heel erg voor mijn teamgenoten, ik heb de finale voor ze verloren", treurde de Duitser. "Ze probeerden me in de kleedkamer op te beuren, maar het spijt me heel erg."

Direct na de wedstrijd richtte Karius zich al tot de fans van Liverpool. Huilend maakte hij verontschuldigende gebaren richting de mensen op de tribune in Kiev, wat hem op een warm applaus van de Engelse aanhang kwam te staan.

"Ik voel me zo slecht ten opzichte van de fans, de ploeg en de hele club. Mijn fouten zijn heel erg duur geweest. Als ik de tijd terug zou kunnen draaien, zou ik dat onmiddellijk doen."

Aangeslagen

De 24-jarige Karius gaf met zijn fouten Real Madrid in de tweede helft twee doelpunten cadeau. De doelman wilde kort na rust, bij een stand van 0-0, de bal naar een ploeggenoot gooien. Hij raakte echter het uitgestoken been van Karim Benzema en de bal rolde daardoor zo het doel in.

In de slotfase liet Karius een schot van grote afstand van Gareth Bale door zijn vingers glippen. Dat betekende de 3-1 en de beslissing in de wedstrijd.

"Ik heb geen idee wat er precies gebeurde'', zei de zwaar aangeslagen doelman. "Dit is erg zwaar, maar dat is het leven van een keeper. Ik zal me weer terug moeten zien te knokken. Maar momenteel voel ik me heel slecht. Mijn fouten hebben ons min of meer de titel gekost."

Klopp

Liverpool-trainer Jürgen Klopp leefde na de verloren finale vooral mee met zijn doelman. "Dit wens je je ergste vijand nog niet toe. Dit is loodzwaar voor hem, maar zo is het leven."

Karius werd in 2016 door Liverpool voor zes miljoen euro overgenomen van FSV Mainz, een oude club van Klopp. Na een moeilijk begin vond hij zijn draai op Anfield en veroverde ten koste van de Belg Simon Mignolet een basisplaats.

In 32 wedstrijden voor Liverpool hield Karius zestien keer de nul. De blunders in de Champions League-finale zullen echter altijd aan hem blijven kleven, vreest Klopp.

"Dat hoop ik niet, maar er zijn mensen die dat steeds weer voor zijn voeten zullen werpen. Het is heel zonde dat hem dit juist in deze wedstrijd overkomt, na zo'n goed seizoen."

Klopp greep mede door de fouten van zijn keeper al voor de derde keer naast een Europese hoofdprijs. In 2013 ging de Duitser met Borussia Dortmund onderuit in de Champions League-finale tegen Bayern München. Twee jaar geleden was Sevilla in de eindstrijd van de Europa League te sterk voor Liverpool.