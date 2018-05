Van Dijk: 'Hoop dit gevoel niet nog een keer te hoeven meemaken'

"Dit is vreselijk. Echt vreselijk. Ik hoop dit gevoel niet nog een keer in mijn carrière te hoeven meemaken", was de eerste reactie van de Nederlandse verdediger.

"Het is moeilijk te bevatten dat we niet hebben gewonnen, dat we de cup niet hebben gepakt. We wisten dat dat lastig zou worden, maar ook dat zij problemen met ons zouden krijgen. Dat hebben ze ook bij vlagen gehad. Maar ja..."

Liverpool had de nederlaag voornamelijk te danken aan twee enorme blunders van doelman Loris Karius, die de bal bij de 1-0 tegen het been van Karim Benzema gooide en bij de 3-1 een afstandsshot van Gareth Bale door zijn vingers liet glippen.

"De 1-0 heb ik niet eens gezien. Het was heel raar. Je weet dat het dan nog lastiger gaat worden. We kwamen echter goed terug en zetten ze na de 1-1 zelfs even goed onder druk. Maar toen scoorden zij dat wonderdoelpunt. Die kwaliteiten hebben ze", doelde Van Dijk op de prachtige omhaal waarmee Bale de 2-1 maakte.

Karius

Van Dijk weigerde met de beschuldigende vinger naar Karius te wijzen. Hij nam het zelfs op voor de Duitser, die na het laatste fluitsignaal met tranen in de ogen de kleedkamer opzocht.

"We doen het samen. Dit hoort bij het vak. Niet iedereen is perfect. Mensen maken fouten. Alleen jammer dat dat vanavond is gebeurd", aldus de aanvoerder van Oranje.

"Je moet een goede verliezer zijn. De tegenstander applaus geven en de medaille gewoon mee naar huis nemen. Zo hoort dat. We hebben terecht verloren. Dat vind ik heel jammer."

Van Dijk baalde ook van het geblesseerd uitvallen van sterspeler Mohamed Salah al in de eerste helft, wat volgens hem een belangrijk moment in de wedstrijd was.

"Mo is zo ontzettend belangrijk voor ons. Dat hij geblesseerd raakte is frustrerend, maar dan nog hadden we heel veel kwaliteit op de bank zitten. Neemt niet weg dat hij gemist werd. Ik weet niet hoe het nu met hem gaat. Ik heb hem nog niet gesproken."