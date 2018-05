Martens helpt FC Barcelona met doelpunt aan finaleplek Copa de la Reina

Na de reguliere speeltijd in San Mamés in Bilbao was de stand 1-1 en ook in de verlenging werd er door beide ploegen één keer gescoord, waardoor een penaltyserie voor de beslissing moest zorgen.

Martens schoot FC Barcelona in de vierde minuut van de verlenging op fraaie wijze op een 1-2 voorsprong. De aanvaller knalde van een behoorlijke afstand raak.

FC Barcelona neemt het in de finale op tegen Atlético Madrid, dat in de andere halve finale met 0-2 afrekende met Tenerife.

Eerste seizoen

Vorig jaar troffen FC Barcelona en Atlético Madrid elkaar ook al in de eindstrijd van het Spaanse bekertoernooi. Destijds trok Barça met 4-1 aan het langste eind.

FC Barcelona moest twee weken geleden wel de Spaanse landstitel aan Atlético Madrid laten. De ploeg van coach Fran Sánchez kwam na dertig speelrondes slechts één punt tekort voor de eerste plaats.

Martens is bezig aan haar eerste seizoen bij FC Barcelona en was in de competitie in de 29 wedstrijden die ze in actie kwam elf keer trefzeker.

De 25-jarige Limburgse viel individueel dit seizoen al wel in de prijzen. Ze werd in oktober door de FIFA uitgeroepen tot de beste speler van de wereld, nadat ze vorig jaar zomer ook al was verkozen tot de beste speelster van het door Oranje gewonnen EK.