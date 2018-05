Transfervrije Lachman keert na vier jaar terug bij PEC Zwolle

Tussen 2011 en 2014 speelde Lachman al ruim honderd duels voor PEC, waarna hij naar FC Twente vertrok. Daarna kwam hij ook nog uit voor het Engelse Sheffield Wednesday en op huurbasis voor SC Cambuur.

"Dit voelt als thuiskomen", zegt de Amsterdammer op de website van PEC. "In Zwolle is mijn dochter geboren en ook op sportief vlak heb ik er mooie herinneringen liggen. Na PEC Zwolle-Willem II eind vorig seizoen grapte ik nog met assistent-trainer Gert Peter de Gunst dat ik transfervrij zou zijn. Dat de club nu bij mij is uitgekomen, is extra mooi."

Ook technisch directeur Gerard Nijkamp is enthousiast over de terugkeer van Lachman. "In zijn vorige periode in Zwolle was Darryl een vaste waarde in de achterhoede. Ik ben blij dat Darryl straks weer bij ons te bewonderen zal zijn."

In zijn eerste periode bij PEC kwam de centrale verdediger tot 103 officiële wedstrijden en 3 doelpunten voor de 'Blauwvingers'. In zijn laatste seizoen veroverde hij de KNVB-beker door in de finale met 5-1 te winnen van Ajax, waarbij hij de jeugdopleiding doorliep.

Lachman tekent een contract voor twee jaar in Zwolle, waar trainer John van 't Schip komend seizoen ook Zian Flemming (Ajax) en Gustavo Hamer (Feyenoorder) mag verwelkomen op het trainingsveld.