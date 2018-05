Platini hoopt dat schorsing wordt opgeheven na vrijspraak Zwitserse justitie

De oud-voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA ontving eerder deze week een brief van de Zwitserse aanklager waarin staat dat hij niet hoeft te vrezen voor verdere gerechtelijke stappen.

"Het eerste woord dat mij te binnen schiet is 'eindelijk'", toont de 62-jarige Platini zich opgelucht in een interview met de Franse krant Le Monde. De oud-voetballer werd eind 2015 als gevolg van een illegale betaling door Sepp Blatter geschorst door de FIFA, waardoor hij vier jaar lang geen 'voetbalgerelateerde activiteiten' mag uitvoeren.

Platini is opgelucht dat hij na jaren van procederen eindelijk eens een meevaller heeft gekregen. "Het is lang geleden dat ik enige hoop koesterde in mijn strijd tegen personen die mij uit politieke overwegingen willen uitschakelen."

"De Zwitserse officier van justitie was mijn enige reddingsboei, want door de FIFA ben ik al lang vernederd, vermoord en begraven. Dit is dus een flinke opluchting, want het is vervelend om een schuldgevoel te hebben terwijl je weet dat je niks verkeerd gedaan hebt. Ik heb hier drie jaar op deze uitspraak gewacht."

Terugkeer

Door de uitspraak van de Zwitserse autoriteiten koestert Platini, die het idee heeft dat hij het slachtoffer is van een complot, ook weer de hoop dat zijn schorsing opgeheven wordt door de FIFA.

"We zullen zien of degenen die het nu voor het zeggen hebben bij de FIFA en de juridische instanties er dezelfde mening op nahouden", aldus Platini, die eerst rustig afwacht wat ze op het hoofdkwartier van de wereldvoetbalbond met deze Zwitserse uitspraak doen.

De Fransman is dan ook niet van plan zelf de zaak weer heropend te krijgen. "Hopelijk doet de FIFA dat. Ik denk dat ze zelf ook wel inzien wat ze hebben aangericht en dat ze het willen herstellen. Zo niet, dan gaan mijn advocaten en ik kijken wat de vervolgstappen zijn."

Als het licht voor een terugkeer in het voetbal op groen gaat, zal Platini zo'n terugkeer waarschijnlijk niet nalaten. "Maar hoe en wanneer, daar zal ik eerst eens rustig over na moeten denken. Maar ik kom terug, voetbal is mijn leven."

Blatter

Blatter is ook blij met de uitspraak van de Zwitserse justitie. De nu 82-jarige bestuurder werd net als Platini geschorst en ziet weer wat licht aan het einde van de tunnel, zo schrijft hij op Twitter. "De vrijspraak van Platini is goed nieuws voor mij. Ik kijk uit naar hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen."

De voormalige voorzitter van de mondiale voetbalbond deed in 2011 een dubieuze betaling van zo'n 1,8 miljoen euro aan Platini, die toen UEFA-preses was. De Zwitser is zelf tot 2021 geschorst door de FIFA.