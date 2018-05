De Gier volgt Lijnders op als trainer van NEC

De Gier komt over van Almere City FC. Hij volgt Pepijn Lijnders op, die na het mislopen van promotie naar de Eredivisie moest vertrekken bij de club.

De 49-jarige De Gier stond tussen 1998 en 2001 in de spits bij NEC en werkte van 2013 tot en met 2015 als assistent en jeugdtrainer in Nijmegen.

Sinds begin 2016 was hij hoofdtrainer van Almere City FC, waarmee hij dit seizoen net naast promotie greep. In de finale van de play-offs was De Graafschap te sterk.

''Ik heb een geweldige tijd gehad bij Almere City, waar ik met alle plezier en passie had willen blijven'', zegt De Gier. ''NEC is echter 'mijn' club en de enige club die mij in verleiding kon brengen om Almere te verlaten.''

Oversier

Technisch directeur Remco Oversier van NEC is verheugd met De Gier als nieuwe trainer. "Jack was voor ons kandidaat nummer één. In de gesprekken die wij met Jack hebben gevoerd bleek onze visie op voetbalinhoudelijk en op menselijk vlak al snel op een lijn te liggen, waardoor we direct stevig door hebben kunnen pakken."

Dinsdag wordt De Gier officieel gepresenteerd in De Goffert.