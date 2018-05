Deense bondscoach Hareide noemt Franse ploeg 'niks bijzonders'

"Ik geloof niet in Frankrijk", aldus Hareide vrijdag tegenover de Deense krant Jyllands-Posten. "Ik heb ze in Stockholm tegen Zweden (2-1 verlies) aan het werk gezien, het is niks bijzonders."

Het ontbreekt de Fransen volgens de Noorse coach aan een echte leider. "In het verleden hadden ze Zinedine Zidane, die wist hoe hij de ploeg op sleeptouw moest nemen. Zo'n type speler hebben ze nu niet."

Denemarken en groepshoofd Frankrijk zijn in Rusland ingedeeld in poule C met Australië en Peru. De Denen treffen Frankrijk in hun derde groepswedstrijd. Hareide maakt zich geen zorgen over dat duel. "Ze spelen niet als een team. Je mag me erop afrekenen als we ze niet in de problemen brengen."

Pogba

De indrukwekkende lijst met speler die de Franse bondscoach Didier Deschamps tot zijn beschikking heeft op het WK doet Hareide niet veel. Met name het Franse middenveld met Paul Pogba en N'Golo Kanté kan hem niet bekoren.

"Kanté is geen leiderstype en Pogba is de ene dag goed en de andere dag slecht. Bovendien is hij te veel met zijn uiterlijk bezig."

Hareide ergerde zich vooral aan het uiterlijk vertoon van Manchester United-middenvelder Pogba in de stadsderby tegen Manchester City.

"Hij had toen zijn haar blauw en wit geverfd. Misschien is het wel rood en wit als hij tegen ons speelt. Het lijkt wel of Pogba alleen maar met zijn kapsel bezig is."