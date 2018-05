Landzaat volgt Wouters op als assistent-trainer bij Feyenoord

Landzaat tekent een contract tot medio 2020 in De Kuip. Het betekent voor hem een terugkeer bij Feyenoord, waar hij tussen 2008 en 2010 op het middenveld speelde. Hij was toen ploeggenoot van Giovanni van Bronckhorst, de huidige hoofdtrainer van de Rotterdammers.

"Ik ken Giovanni al mijn hele voetballeven. We hebben ook goed samen kunnen werken bij Feyenoord en het Nederlands Elftal. Het is mooi dat we nu ook als trainers samen gaan werken", aldus Landzaat op de site van Feyenoord.

"Ik kijk er enorm naar uit om dagelijks te werken met deze technische en ondersteunende staf om spelers het beste uit zichtzelf te kunnen laten halen met het doel samen opnieuw succesvol te zijn. Daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren."

Feyenoord nam na het afgelopen seizoen afscheid van Jan Wouters, die drie jaar assistent-trainer was geweest. De reden voor zijn vertrek was dat de directie vond dat er een nieuwe impuls nodig was in de technische staf.

Van Geel

Technisch directeur Martin van Geel, die eerder bij Willem II samenwerkte met Landzaat, is blij dat de 38-voudig international voor Feyenoord heeft gekozen.

"Met zijn komst en de contractverlengingen van Jean-Paul van Gastel, Khalid Benlahsen, Roy Makaay en Arno Philips is de technische staf voor komend seizoen rond."

Landzaat zette in 2014 een punt achter zijn spelersloopbaan, waarin hij ook voor Ajax, MVV, Willem II, AZ, Wigan Athletic en FC Twente zijn opwachting maakte.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ liet eerder nog weten dat Landzaat niet mocht vertrekken en dat hij zijn contract verlengd had in Alkmaar.

Feyenoord sprak onlangs ook met VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn over de functie van assistent-trainer, maar hij koos ervoor om bij de Limburgse club te blijven.