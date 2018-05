'PSV staat op punt Angeliño over te nemen van Manchester City'

Dat brengt het Eindhovens Dagblad vrijdag naar buiten, nadat BN / De Stem vorige week al had gemeld dat Angeliño dolgraag zijn loopbaan vervolgt bij PSV.

De linksback werd door Manchester City dit seizoen verhuurd aan NAC Breda, waar hij een sterke indruk maakte en werd uitgeroepen tot speler van het jaar.

PSV had in de winterstop ook al verregaande interesse in Angeliño, maar destijds vroeg Manchester City een transfersom van 10 miljoen euro, waaraan de Eindhovenaren niet wilden voldoen.

PSV zou namelijk niet verder willen gaan dan 5 miljoen euro en Manchester City neemt daar naar verluidt inmiddels genoegen mee.

Brenet

Angeliño speelde in totaal 35 officiële wedstrijden voor NAC Breda en maakte daarin drie doelpunten en leverde bovendien zeven assists.

De voormalig jeugdinternational werd door Manchester City in de zomer van 2013 weggeplukt uit de jeugd van Deportivo La Coruña, maar maakte nog geen enkele keer zijn opwachting in het eerste elftal en werd de voorbije jaren ook al uitgeleend aan New York City, Girona FC en RCD Mallorca.

Angeliño moet bij PSV de opvolger worden van Joshua Brenet, die donderdag zijn overgang naar TSG 1899 Hoffenheim afrondde.

De kampioen van Nederland versterkte zich eerder in deze transferwindow al met verdediger Nick Viergever (Ajax) en doelman Lars Unnerstall, die komend seizoen wel weer wordt gestald bij VVV-Venlo.