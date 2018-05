Van de Sanden beleeft een van mooiste dagen van haar leven met CL-winst

"Dit is één van de mooiste dagen van mijn leven", zegt de 25-jarige Van de Sanden tegen L'Equipe. "Ik voel me heel gelukkig, blij en trots."

Van de Sanden, die vorig jaar met Oranje Europees kampioen werd, heeft bij Lyon geen vaste basisplaats. Donderdag mocht ze invallen meteen nadat Wolfsburg in de verlenging op 1-0 kwam. Ze gaf vervolgens de assists bij de laatste drie treffers van de Franse ploeg.

"Ik heb misschien maar dertig minuten gespeeld, maar in die periode heb ik wel het duel kunnen veranderen, zodat we de Champions League alsnog konden winnen", zei de dolgelukkige rechtsbuiten.

De Franse krant vergeleek Van de Sanden met Memphis Depay, die een sterk seizoen speelde bij de mannenploeg van Olympique Lyon. "Hij is een vriend van mij en geeft me vertrouwen", aldus Van de Sanden.

"Of ik een vrouwelijke versie van hem ben? Wie weet. Nee hoor, ik ben Shanice van de Sanden. Het lijkt er wel op dat de Nederlandse spelers Lyon geluk brengen.'"

Wissel

Trainer Reynald Pedros was vooral opgelucht dat hij Van de Sanden liet invallen tijdens de finale. De 25-voudig international van Frankrijk reageerde direct toen zijn ploeg een tegentreffer kreeg.

"We wisten dat we nog snelle aanvallers op de bank hadden zitten en we wisten dat we die nodig hadden in de verlenging", zei de 46-jarige coach op de persconferentie in het Valeriy Lobanovski Stadion.

"Meteen na de tegentreffer moesten we reageren. Ik bracht wat frisheid in de aanval", doelt hij op het inbrengen van Van de Sanden. "Het werkte goed ditmaal en wel onmiddellijk."

Assists

Vijf minuten na de invalbeurt van de IJsselsteinse stond Lyon met 1-3 voor. Van de Sanden gaf de assist op de tweede en derde treffer. Wolfsburg stond toen met tien vrouwen op het veld na twee keer geel voor Alexandra Popp.

In de tweede helft van de verlenging gaf Van de Sanden ook de assist bij de 1-4. Ze is de eerste Nederlandse vrouw die de Champions League wint.

Met haar voorzetten speelde de snelle Van de Sanden een hoofdrol in de knotsgekke verlenging, die volgde na de saaie reguliere speeltijd.

Verrassingen

"Het was een vreemde wedstrijd", keek Pedros terug. "Eerst onze afgekeurde goal. Daarna kwamen we achter en leek het niet onze dag te worden."

"Maar de speelsters hebben het goed omgedraaid. Ze hebben geen moment getwijfeld. Het was een wedstrijd vol verrassingen en ik ben blij dat we gewonnen hebben."

Lyon won de Champions League voor de vijfde maal en is daarmee de meest succesvolle vrouwenploeg van Europa.