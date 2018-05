Van de Sanden met drie assists goud waard voor Lyon in CL-finale vrouwen

Van de Sanden kwam in Kiev als invaller pas in de vijfde minuut van de verlenging in het veld. Vlak daarvoor was Wolfsburg via Pernille Harder op voorsprong gekomen.

Kort daarna moest de Duitse ploeg met tien vrouwen verder, omdat Alexandra Popp met twee keer geel van het veld werd gestuurd. Lyon profiteerde direct door in een tijdsbestek van vijf minuten driemaal te scoren.

In de tweede helft van de verlenging werd het ook nog 4-1. Bij de laatste drie treffers was Van de Sanden de aangever.

Dankzij de zege heeft Lyon de Champions League voor de derde keer op rij gewonnen. In 2016 werd Wolfsburg via strafschoppen eveneens verslagen. Vorig jaar moest er tegen Paris Saint-Germain opnieuw een penaltyserie aan te pas komen.

Lyon won de Champions League voor vrouwen, die sinds het seizoen 2001/2002 bestaat, ook al in 2011 en in 2012. Met vijf eindzeges is de Franse club recordhouder. Het Duitse 1.FFC Frankfurt won het toernooi viermaal. Wolfsburg was in 2013 en 2014 de sterkste van Europa.

Over de lijn

De eindstrijd werd gespeeld in het Valeriy Lobanovski Stadion in Kiev. Zaterdag wordt in het grotere NSC Olipiyskiy stadion in de Oekraïense hoofdstad de CL-finale voor de mannen gespeeld.

In de reguliere speeltijd zorgden Lyon en Wolfsburg voor weinig spektakel. Halverwege de tweede helft ging de Tsjechische arbitrage in de fout door niet te constateren dat een inzet van Lyon-aanvaller Amadine Henry achter de doellijn werd weggehaald door een verdediger van Wolfsburg.

In de verlenging kwam Wolfsburg op voorsprong via Harder. De Deense topspits kreeg de bal na een verre uitgooi van keepster Almuth Schult en verraste de Franse doelvrouw Sarah Bouhaddi met een niet eens zo hard schot van dertig meter.

Rode kaart

In de 96ste minuut moest Popp van het veld na een domme overtreding ver op de helft van Lyon. Wolfsburg was de weg volledig kwijt en incasseerde in de 98ste minuut de gelijkmaker van Henry.

Een minuut later flitste Van de Sanden haar bewaker voorbij en kon Eugénie Le Sommer afronden met een intikker. In de 103e minuut benutte de 25-jarige IJsselsteinse haar snelheid opnieuw en maakte Ada Hegerberg haar voorzet af.

Aan het einde van de tweede helft van de verlenging was Van de Sanden ook de aangever bij de vierde goal. Invaller Camille Abily bepaalde de eindstand op 4-1 met een schuiver in de verre hoek.