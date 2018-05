Servische bondscoach houdt Gudelj buiten voorselectie voor WK

De 26-jarige Gudelj, die tegenwoordig bij het Chinese Guangzhou Evergrande FC onder contract staat, speelde tijdens de kwalificatie nog alle wedstrijden. Het WK in Rusland zou zijn eerste grote toernooi worden, maar Krstajic heeft hem dus niet nodig.

De voorselectie, waar nog vier spelers van moeten afvallen, telt wel vier andere voormalig Eredivisie-spelers: Dusan Tadic (voormalig FC Groningen en FC Twente), Filip Kostic (voormalig FC Groningen), doelman Vladimir Stojkovic (voormalig Vitesse) en Nemanja Matic (voormalig Vitesse), die afgelopen zomer Chelsea voor Manchester United verruilde.

Andere bekende spelers in het Servische keurkorps zijn Zenit-verdediger Branislav Ivanovic, AS Roma-verdediger Aleksandar Kolarov en Lazio-middenvelder Sergej Milinkovic-Savic.

Groep E

Het is voor het eerst sinds het WK 2010 dat Servië erbij is op een eindtoernooi. De ploeg van Krstajic, die uiterlijk 4 juni zijn definitieve selectie bekend moet maken, is ingedeeld in groep E met Brazilië, Zwitserland en Costa Rica. De eerste wedstrijd van de Serviërs is op 17 juni in Samara tegen de Costa Ricanen.

Drie dagen eerder begint het WK met de openingswedstrijd in Moskou tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Het enige land dat zijn (voorselectie) nu nog niet bekend heeft gemaakt is Zwitserland.

De 27-koppige voorselectie van Servië

Keepers: Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar), Aleksandar Jovanovic (Aarhus GF)

Verdedigers: Branislav Ivanovic (Zenit), Aleksandar Kolarov (AS Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Dusko Tosic (Guangzhou R&F), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milan Rodić (Rode Ster Belgrado), Matija Nastasic (Schalke 04)

Middenvelders: Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Filip Kostic (Hamburger SV), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Rode Ster Belgrado), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Marko Grujic (Cardiff City)

Aanvallers: Aleksandar Prijovic (PAOK Saloniki), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Mitrovic (Fulham)