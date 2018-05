Istanbul mag Champions League-finale van 2020 organiseren

Het is de tweede keer dat het Turkse stadion decor van de finale van het miljoenenbal is. De vorige keer was in 2005 toen Liverpool na strafschoppen van AC Milan won. De Engelsen wisten in de tweede helft een 3-0-achtstand weg te werken.

Het stadion werd in 2002 geopend en biedt plaats aan ruim 76.000 toeschouwers. De Turkse nationale ploeg is de vaste bespeler van het Atatürk-stadion, al hebben ook Galatasaray, Basaksehir en Fenerbahçe er kortstondig gebruik van gemaakt.

De finale van de Champions League van dit seizoen wordt zaterdag in Kiev gespeeld. Liverpool en Real Madrid treffen elkaar daarin. Volgend jaar is stadion Wanda Metropolitano in Madrid het decor.

Europa League

De UEFA maakte donderdag ook bekend dat de finale van de Europa League in 2020 in het Poolse Gdansk gespeeld wordt. De Arena Gdansk, thuishaven van Lechia Gdansk, was in 2012 een van de stadions van het EK. Het heeft een capaciteit van zo'n 41.000.

De strijd om de Europese Super Cup wordt in augustus 2019 in Porto beslecht, in het Estádio do Dragão van FC Porto. Daarin passen ruim 50.000 toeschouwers.

De finale van de Champions League voor vrouwen wordt in 2020 afgewerkt in Wenen, in de Austria Arena. De thuishaven van Austria Wien biedt plaats aan 13.400 mensen.