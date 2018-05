FIFA wil geen Russische invloed bij dopingtests op WK

"Van begin tot eind doen we alles zelf, zonder Russische inmenging", zegt Michel D'Hooghe, de voorzitter van de medische commissie van de FIFA, vrijdag in de Engelse krant The Times.

"Ik heb de Russen verteld dat zij voor het eerst geen kritiek zullen krijgen als er iets misgaat, want het valt niet onder hun verantwoordelijkheid."

De maatregelen zijn het gevolg van de dopingproblemen die er de afgelopen jaren zijn geweest met Russische sporters. Uit onderzoek van de Canadese jurist Richard McLaren bleek in 2016 dat de Russische overheid jarenlang een dopingnetwerk aanstuurde, waarin sporters ongemerkt verboden middelen konden gebruiken.

Chaperones

Tijdens de Winterspelen van 2014 in Sochi werden positieve testen door de Russen in het dopinglaboratorium stiekem omgewisseld voor 'schone' testen. Bij het WK huurt de FIFA daarom zelf de zogeheten chaperones, die de spelers vanaf het veld naar het kamertje voor de dopingcontrole begeleiden, tot aan de medici die de test afnemen in.

"In het kamertje mogen alleen twee FIFA-doktoren komen, twee medische mensen van de FIFA, de speler zelf en een official van zijn land", aldus D'Hooghe. "De potjes worden direct verzegeld en naar het laboratorium in Lausanne gebracht."

Overigens werden de spelers uit de 28-koppige voorlopige selectie van Rusland onlangs ook in verband gebracht met dopinggebruik, maar het onderzoek daarnaar werd woensdag gesloten. Volgens de FIFA is er onvoldoende bewijs gevonden dat Russische internationals de reglementen hebben overtreden.

Het WK gaat op 14 juni van start met de openingswedstrijd in Moskou tussen Rusland en Saudi-Arabië. De finale is op 15 juli en ook dat duel wordt in Moskou gespeeld.